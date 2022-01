Wspólne listy Polski 2050 i PO? Szymon Hołownia wyklucza taką możliwość

Szymon Hołownia pytany w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” czy możliwe są wspólne listy wyborcze Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej powiedział, że „to mit polityczny, pobożne życzenie, które i tak się nie spełni, a dzisiaj służy do zaklinania rzeczywistości i też do stwarzania pozoru, że oto panujemy nad sytuacją”.

„To opowieści z mchu i paproci. Powinniśmy się skupić i o to też apeluję, prosząc Tuska, Kosiniaka-Kamysza i innych liderów opozycji, stańmy do debaty programowej, powiedzmy ludziom, jakie mamy pomysły na rozwiązanie tych problemów, których nie umie rozwiązać Morawiecki. Musimy ludziom pokazać, że opozycja to nie jest klub zajętych wzajemnymi ansami panów i talent show, w którym może wygrać ten albo inny, tylko opozycja to jest rząd, który czeka na swoją kolej” – dodał.

Pytany o to, czy jego zdaniem możliwe są przyspieszone wybory parlamentarne w tym roku, lider Polski 2050 ocenił, że „są na to bardzo duże szanse”.