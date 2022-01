Wspólna inicjatywa europosłów PiS i PO. „Sprawa kluczowa dla Polski”

Pod listem, który powstał z inicjatywy europosłów PO i PiS, podpisało się jeszcze 76 eurodeputowanych z 14 krajów Unii Europejskiej. Z informacji przekazanych przez Jerzego Buzka na Twitterze wynika, że został on dziś wysłany do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

„Zielona transformacja, która nie powoduje ubóstwa energetycznego i możliwość finansowania w niej m. in. gazu jako paliwa przejściowego - o to apeluje list, jaki z Bogdanem Rzońcą i 76 europosłami z 14 krajów UE wysłałem dziś ws. taksonomii do Ursuli von der Leyen” – napisał Buzek.