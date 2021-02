Wspólna deklaracja opozycji ws. podatku od mediów. Gowin zapowiada konsultacje z wydawcami

Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski, podczas konsultacji, stwierdził, że „media bez wyboru to Kaczyński bez nadzoru”. - Tak powinniśmy tłumaczyć dzisiaj te trzy słowa, które stają w obronie demokracji i wolności. Wolne media to również odpowiedzialność opozycji – mówił parlamentarzysta. - Projekt uchwały, który zaproponowaliśmy w tamtym tygodniu i szybka odpowiedź jakiej potrafiliśmy udzielić, jako wsparcie dla niezależnych mediów, jest najlepszym przykładem, że mądra opozycja w chwilach próby ze sobą współpracuje i pomimo różnic umie znajdować kompromisy – dodał.

- My stoimy po tej stronie, ugrupowań racjonalnych, a tam stoi Polska radykalna - stwierdził z kolei lider PSL-Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Tu jest Polska racjonalna, tam jest Polska radykalna. I nie możemy dopuścić do tego, żeby Polska radykalna, która chce zniszczyć tak naprawdę swobodę wypowiedzi, rzetelną informację i prawo do prawdy, a bez prawa do prawdy nie ma później rzetelnych, uczciwych i dobrych wyborów, nie ma dobrych decyzji – oświadczył.