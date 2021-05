Współczesne niewolnictwo? Mikołaj Jerofiejew spędził 23 lata na fermie drobiu pod Legnicą

Jak podaje Onet.pl, "Mężczyzna był zmuszany do pracy, ale nie otrzymywał za nią wynagrodzenia. Spał w brudnym i śmierdzącym pomieszczeniu, na pryczy z materacem, a do jedzenia otrzymywał resztki ze stołu. Czasami zgniłe i spleśniałe."

– Jak pierwszy raz przyszedł do naszej kancelarii, to wyglądał tak, jakby dopiero opuścił Auschwitz. Był wychudzony, miał zapadnięte policzki, szczudlaste nogi i styrane ręce, umięśnione jedynie poprzez ciężką pracę – mówi Onetowi mec. Dominik Góra, pełnomocnik Mikołaja Jerofiejewa.

– Każda jego próba wyjścia poza fermę była przez właścicieli piętnowana. Grozili, że zgłoszą go na policję albo do straży granicznej i zostanie deportowany. Dlatego nawet nie podejmował prób ucieczki – tłumaczy w Onecie Dominik Góra.

Ucieczkę zorganizowała pracująca na tej samej fermie Jolanta Matejko wraz z Ewą i Krzysztofem Tyszkiewiczami, parą prowadzącą w okolicy podobny biznes. – Scena jak z filmu akcji. Pod osłoną nocy przyjechali po niego i zabrali na swoje gospodarstwo, gdzie pan Mikołaj przebywa do dziś – mówi Onetowi Dominik Góra. – Pomaga im z własnej i nieprzymuszonej woli. Chce u nich być. Z punktu prawnego nie może jeszcze pracować, ponieważ nie zezwalają na to polskie procedury. Ma jednak wszystko, co jest potrzebne do godnego życia – dodaje.