Wsłuchaj się w naturę. Oto najdziwniejsze odgłosy zwierząt. Brzmią niewiarygodnie! Kliknij i posłuchaj (AUDIO)

Katarzyna Dowbor: Telewizja potrzebuje dziwolągów

Życie nie skończyło mi się po tym, jak skończyłam pięćdziesiąt lat. Jeszcze jest coś do przeżycia, do zobaczenia. No i mam dużo więcej dystansu, a wydaje mi się, że zwłaszcza nam, kobietom, brakuje dystansu do upływającego czasu, do wieku. Boimy się tego, a przecież dalej też może być fajnie.