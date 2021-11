Wrócą bardziej dolegliwe restrykcje? Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza takiej możliwości

W Radiu Zet szef resortu zdrowia był pytany o szczyt czwartej fali epidemii koronawirusa. Stwierdził on, że według prognoz apogeum zakażeń nastąpi w tym tygodniu lub za tydzień. Dodał, że po tym czasie liczba zachorowań powinna maleć.

Adam Niedzielski powiedział, że czarny scenariusz zakłada jednak utrzymywanie się wysokiej liczby zakażeń koronawirusem. – Przyjmujemy sobie taką cezurę mniej więcej połowy w grudnia, jeżeli nie będziemy mieli do tego czasu wyraźnego spadku zakażeń, to na pewno będzie nas to zmuszało do podjęcia działań, które będą bardziej dolegliwe – mówił.

Minister zdrowia podkreślił, że „taka sytuacja oznaczałaby zagrożenie dla wydolności systemu opieki zdrowotnej”. Zaznaczył, że ten wariant jest mało prawdopodobny, ale musi być brany pod uwagę.

W poniedziałek resort zdrowia przekazał, że ostatniej doby badania potwierdziły 12 334 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób z COVID-19. Dokładnie rok temu wykryto 18 467 nowych przypadków, tydzień temu – 9512.