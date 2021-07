Wręczenie Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2021. Głos zabrał minister Jarosław Sellin

W czwartek o godzinie 14 rozpoczęła się gala w Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której zostaną wręczone nagrody dla laureatów 46. Edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Wszyscy laureaci otrzymają medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po raz pierwszy została też przyznana nagroda specjalna dla wyróżniającego się ucznia wskazanego przez laureata Nagrody Kolberga w kategorii Mistrz tradycji.

Głos zabrał między innymi minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który odczytał list ministra kultury Piotra Glińskiego do wszystkich biorących udział w gali.

"Dzisiejsze święto (...) jest dla mnie jak zawsze niezwykłym przeżyciem i ogromną przyjemnością. To okazja do spotkania i wyróżnienia osób zajmujących się dziedziną twórczości, która w najyższym stopniu nawiązuje do źródeł naszej kultury" - pisze w odczytanm liście minister Gliński.