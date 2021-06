Wracamy do normalności. Potwierdzają to nasze wydatki. "Szczególnym zainteresowaniem cieszy się branża turystyczna"

Jednocześnie zwraca uwagę, że to "początek ożywienia w turystyce". - Nie jest też wykluczone, że wprowadzenie na szeroką skalę tzw. paszportów covidowych pozwoli na swobodne poruszanie się po Unii Europejskiej. To także zachęci do podróży- zauważa.

Jeśli porównamy wydatki na zakupy stacjonarne od 15 marca do 15 kwietnia do kolejnych tygodni – od połowy kwietnia do 15 maja br., wśród pięciu analizowanych sieci handlowych, klienci zrealizowali średnio o ponad 20 proc. operacji więcej niż jeszcze na przełomie marca i kwietnia. - Analizując wyniki można wywnioskować, że Polacy przestali robić hurtowe zakupy na czas pandemii. Wielu z nas wróciło do starych przyzwyczajeń. Zapasy żywności systematycznie uzupełniamy, według potrzeb, odwiedzamy ulubione markety spożywcze częściej, ale dokonując mniejszych zakupów- pisze Ignaczewski.

Ponadto ekspert zwraca uwagę, że znoszenie kolejnych obostrzeń zachęciło Polaków do większej aktywności poza domem. - Nie ma dziś śladu po ogromnym boomie, jaki obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach pandemii na usługi streamingowe, platformy VOD oraz gry. W analizowanym okresie nastąpił ponad 30 proc. spadek transakcji w sektorze dystrybucji gier wideo. Natomiast jedna z najpopularniejszych, globalnych platform VOD odnotowała zaledwie 1,3 proc. wzrostu- argumentuje.

Zdaniem Ignaczewskiego, analizowane dane potwierdzają, że polscy konsumenci wracają do przedpandemicznych przyzwyczajeń.- Zaczynają żyć tak, jak przed izolacją, a szczególnym zainteresowaniem cieszy się tak bardzo poszkodowana przez pandemię branża turystyczna- podsumowuje.