Wracają podróże do Stanów Zjednoczonych. Coraz więcej połączeń do amerykańskich miast.

Linie lotnicze przygotowują się do lotów do Stanów Zjednoczonych. Na to związek z ogłoszonym złagodzeniem przepisów wjazdowych do tego kraju.

Dlatego Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM podjęły decyzję o dodatkowych lotach do amerykańskich miast. Przewoźnik uruchomi bezpośrednie trasy z Amsterdamu do Las Vegas i Miami od 7 grudnia 2021.

Od początku listopada władze amerykańskie zezwolą na wjazd wszystkim w pełni zaszczepionym podróżnym z krajów Unii Europejskiej oraz z Wielkiej Brytanii. Aktualnie KLM utrzymuje połączenia do 8 miast na terenie USA: Atlanty, Chicago, Houston, Nowego Jorku, Los Angeles, San Francisco, Waszyngtonu oraz do Detroit i Bostonu w code-share z Delta Airlines.

KLM dokłada starań, aby zapewnić swoim pasażerom bezpieczne podróże, zachowując najwyższe standardy sanitarne przed, w trakcie i po odbyciu lotu. Za swoje starania linia otrzymała w tym roku najwyższą - diamentową nagrodę (Diamond Award) od APEX w kategorii „Bezpieczeństwo Zdrowia” pasażerów w czasach pandemii Covid-19.