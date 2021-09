Wraca piłka klubowa: Lewandowski w świetnej formie, Ronaldo znów na Old Trafford

Biada defensorom RB Lipsk. Piłkarze Jessego Marscha w sobotę zagrają z Bayernem Monachium i będą starali się zatrzymać Roberta Lewandowskiego będącego w fantastycznej formie. Kapitan reprezentacji Polski był nieoceniony na wrześniowym zgrupowaniu kadry, a to tylko kontynuacja jego bardzo dobrej dyspozycji na starcie rozgrywek, bo trafiał do siatki w każdym meczu w klubie w tym sezonie.

A może Lipsk znów ucieknie spod topora? W ubiegłym sezonie RL9 strzelił gola szesnastu drużynom Bundesligi, a na rozkładzie Polaka zabrakło tylko zespołu z Saksonii. Z drugiej strony Lewandowski może być jeszcze mocniej zdeterminowany, by tym razem ustrzelić całą ligową „17”. Początek meczu RB Lipsk - Bayern w sobotę o godz. 18.30 (transmisja Viaplay).

Hit Bundesligiz, niestety, pokrywa się czasowo z najciekawszym meczem kolejki we Włoszech. O godzinie 18 (Eleven Sports 1) rozpocznie się starcie południa z północą, czyli mecz Napoli z Juventusem. Stara Dama jeszcze nie wygrała meczu w tym sezonie, w przeciwieństwie do rywala, który zanotował komplet zwycięstw. To może być więc bardzo ważne spotkanie, bo okaże się, czy zespół Massimiliano Allegriego rzeczywiście jest gotowy, by walczyć o odzyskanie tytułu mistrzowskiego. W hicie mogą zagrać dwaj Polacy - Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński, jeśli jest już w stu procentach zdrowy.