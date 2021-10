Wraca Liga Mistrzów: hit w Madrycie, mecze ostatniej szansy dla Barcelony i Milanu

Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów sytuacja w poszczególnych grupach powoli nabiera kształtów. We wtorek i w środę zostaną rozegrane kolejne mecze Champions League, a uczestnicy będą mieli już pełen przekrój rywali z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w rundzie rewanżowej. Emocje są gwarantowane, bo dla części zespołów porażka może oznaczać zdecydowane oddalenie się od fazy pucharowej, faworyci z kolei mogą potwierdzić swoją dobrą formę.

„Liczy się tylko zwycięstwo” - mógłby powiedzieć swoim piłkarzom trener RB Lipsk Jesse Marsch, choć część kibiców uznałaby pewnie taką sytuację za groteskową, biorąc pod uwagę, że zespół z Niemiec czeka starcie z naszpikowanym gwiazdami Paris Saint-Germain. Sytuacja drużyny z Saksonii jest jednak bardzo trudna, bo po dwóch meczach ma ona zero punktów na koncie, a kolejny brak jakiejkolwiek zdobyczy może oznaczać nawet brak promocji do Ligi Europy. Lipsk wie jednak jak wygrywać z PSG, bo obie ekipy również spotkały się w fazie grupowej rok temu i w jednym ze starć to Niemcy byli górą. Problem polega na tym, że wtorkowy mecz będzie rozgrywany na Parc des Princes, gdzie wynik był na korzyść Francuzów.