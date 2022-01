Wprowadzenie w życie pakietu Fit For 55 ma nas kosztować 530 miliardów euro. Czy jest się czego bać? Tomasz Dereszyński

Komisja Europejska szumnie ogłosiła 14 lipca 2021 r. pakiet legislacyjny Fit For 55. W skrócie wygląda to tak: do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. (względem emitowanych w 1990 r.), natomiast do 2050 r. zmniejszone do zera. Będzie to jednak bieg z przeszkodami. Kwoty, które Polska będzie musiała wydać, porażają. Czy jest się czego bać?