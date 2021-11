Wprowadzanie do obrotu i nabywanie fikcyjnych faktur. Kolejne zatrzymania i areszty

Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało 40 osób, a osiem z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wśród podejrzanych są główni organizatorzy procederu wystawiania fikcyjnych faktur jak również przedsiębiorcy, którzy wykorzystali te faktury do zaniżenia należności podatkowych. Niemal wszyscy podejrzani, którym ogłoszono zarzuty przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia w przedmiocie zbywania lub nabywania fikcyjnych faktur.

Zakres zarzutów

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT. Ponadto część z zatrzymanych usłyszała zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 15.