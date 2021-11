Wpis na listę dłużników. Nowy sposób oszustów, którzy specjalizują się w kradzieży danych osobowych

W komunikacie przytoczono historię osoby, którą jeden z banków w sposób nieuzasadniony miał wpisać na listę dłużników. - Osoba, której dotyczył wpis skierowała sprawę do sądu okręgowego i wygrała. Pozwany bank złożył apelację, a następnie wygrał ją w całości- napisano i dodano, że sprawa byłaby już zakończona, gdyby nie interwencja Rzecznika Finansowego, który złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Teraz to SN będzie rozstrzygał, czy dokonanie przez pomyłkę banku wpisu osoby trzeciej na listę dłużników narusza jej dobra osobiste.