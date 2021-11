"Wpadłbym na chwilkę przetestować odporność". Ekspert "Wyborczej" chce zarażać koronawirusem na Marszu Niepodległości

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł w piątek do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie wpisania Marszu Niepodległości do rejestru wydarzeń cyklicznych. Pismo jest reakcją na postanowienie warszawskiego Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego - w obu instancjach sądy zdecydowały, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski słusznie domaga się uniemożliwienia wpisania Marszu do rejestru wydarzeń cyklicznych prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego.