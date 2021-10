Wpadł złodziej, który wysadzał bankomaty. Część pieniędzy poszła z dymem

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez poznańską KWP śledztwo dotyczące usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do bankomatów po uprzednim ich wysadzeniu w powietrze.

Do zdarzeń dochodziło na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i opolskiego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie jednego sprawcy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że brał on udział w co najmniej sześciu takich zdarzeniach.

Sprawca w chwili zatrzymania rzucił się do ucieczki, ale po pościgu został zatrzymany przez policjantów. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy, aresztując go na trzy miesiące.

W czasie przeszukania użytkowanych przez niego pomieszczeń ujawniono m.in. osiem butli na gaz, do których podłączone były specjalne przewody. „Sposób połączenia butli przewodami zakończonymi metalową rurką świadczą niezbicie, iż były one wykorzystywane do wtłaczania gazu do wnętrza bankomatu, a następnie jego detonacji” – podała PK.