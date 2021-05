Wpadka senatorów KO i jej wpływ na wynik głosowania - komentuje Kosiniak-Kamysz

Kandydatura dr hab. Marcina Wiącka została zgłoszona przez klub PSL. Poparły ją również kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz koła poselskie Polska 2050 oraz Polskie Sprawy, a także posłowie Porozumienia Jarosława Gowina.

Kosiniak-Kamysz mówi:

To jest ostatnia szansa. Za chwile wejdzie w życie to, co określił TK. Rządzący będą mogli wprowadzić komisarza zwykłą większością w Sejmie, co byłoby bardzo złe, niekonstytucyjne