Wpadka prezydenta USA. Myślał, że ma wyłączony mikrofon. Obelżywie nazwał dziennikarza

Wszystko wskazuje na to, iż Biden myślał, że ma wyłączony mikrofon.

Dziennikarz Fox News Peter Doocy, krzycząc, zapytał prezydenta USA, czy uważa inflację za polityczne obciążenie. Biden odparł z sarkazmem: „Nie, to wielki atut. Większa inflacja. Co za głupi sukinsyn”.

To już drugi w ostatnim czasie incydent z udziałem Bidena i dziennikarzy Fox News. W ubiegłym tygodniu Joe Biden stwierdził, że reporterka Jacqui Heinrich zadała „głupie pytanie”, kiedy zapytała „dlaczego czeka na to, by Putin wykonał pierwszy ruch”.

Fox News to stacja telewizyjna, która ostro krytykuje Bidena.

Inflacja w USA w grudniu ubiegłego roku osiągnęła 7 proc. w skali roku – najwyższy poziom od 40 lat.