Wpadka posłanki opozycji. Izabela Leszczyna: Pod rządami PiS-u niedługo będzie żyło się gorzej niż w czasach PO

Poseł PO Izabela Leszczyna na antenie Radia Plus próbowała skrytykować działania Prawa i Sprawiedliwości. Użyła jednak niefortunnego sformułowania, które uderzyło w jej własne ugrupowanie.

– Ludziom pod rządami PiS-u już niedługo będzie żyło się niestety gorzej niż w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, bo jeśli inflacja będzie wynosiła około 8 proc., a taką właśnie mamy, to znaczy, że jeden miesiąc pracują za darmo – powiedziała polityk.

– Jestem przekonana o tym, że Polacy dali się zwieść. To nie jest niczyja wina i absolutnie nigdy nie powiem, że PiS kupił ludzi, kupił jakiś elektorat. Ludzie mają prawo oczekiwać od rządzących, że będą robili wszystko, żeby zapewnić im dobrobyt. PiS wmówił ludziom, że (...) jeśli zamiast na inwestycje wszystko przeznaczymy na konsumpcje, to ludziom będzie żyło się lepiej. Okazuje się, że wprowadzenie tych kilkudziesięciu nowych opłat, danin, podatków i tak dalej, podniesienie ich plus zaniedbanie inwestycji, plus konkretne rozwalenie wymiaru sprawiedliwości spowodowało to, że dobrobyt okazał się pozorny, krótkotrwały, bo inflacja, czyli drożyzna teraz to zjada – dodawała.