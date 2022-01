WOŚP 2022. „Przejrzyj na oczy”. Trwa 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku już po raz 30. Środki zebrane w tegorocznej zbiórce zostaną przeznaczone na okulistykę dziecięcą. Zakupione zostaną m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w którą zaangażowanych jest blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Akcję można wesprzeć przez wrzucenie pieniędzy do tradycyjnej tekturowej puszki, ale także przez wzięcie udziału w licznych zbiórkach i aukcjach internetowych. Te ostatnie trwają już od początku grudnia.

Jak co roku, zbiórce towarzyszy koncert. Dziś wystąpią m.in.: Happysad, Łydka Grubasa, Jelonek, DeMono, Piotr Bukartyk, Dżem, Ira oraz LemON.