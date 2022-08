World Tour Warsaw 2018. Piątek będzie sądnym dniem dla polskich par

Grupa C: Grzegorz Fijałek, Michał Bryl (Polska) – Juan Virgen, Lombardo Ontiveros (Meksyk) 2:1 (20:22, 21:17, 15:10); Fijałek, Bryl – Vitor Felipe, Evandro Goncalves (Brazylia) 1:2 (21:18, 16:21, 12:15);

Grupa D: Kacper Kujawiak, Maciej Rudol (Polska) – Alexander Brouwer, Robert Meeuwsen (Holandia) 0:2 (18:21, 19:21).

Po swoich meczach powiedzieli:

Jagoda Gruszczyńska:– Będąc rozstawionym z tak niskim numerem, to jest oczywiste, że będziemy grać z dobrym teamem, ale żeby się przebić do czołówki i iść do przodu trzeba z kimś w końcu wygrać. Brazylijki nie były tutaj o nie wiadomo ile lepsze, bo tak naprawdę pokazałyśmy w pierwszym secie, że można walczyć. Psułyśmy za dużo zagrywek, nie dałyśmy im szans żeby to one mogły się pomylić. Bardzo dobrze je czułyśmy w bloku i obronie. Niepotrzebnie same sobie narzuciłyśmy presję, że to są Brazylijki i trzeba je ruszyć zagrywką, żeby coś obronić. Zawsze dobrze się gra u siebie, bardzo to lubię, bo już widziałam swoich rodziców, brata i siostrzyczkę na trybunach. Jestem bardzo szczęśliwa, że na Moncie udało się wszystko wykończyć, bo wygląda to bardzo dobrze i myślę, że zrobimy taki klimat jak w poprzednich latach – mówi Jagoda Gruszczyńska, która rok temu w Olsztynie grała w parze z Kingą Kołosińską. Tydzień temu podczas czterogwiazdkowego turnieju World Tour w Ostrawie rywalizowała w parze z Aleksandrą Wachowicz, a w Warszawie gra z Aleksandrą Gromadowską.