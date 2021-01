Wolność słowa w internecie. Zbigniew Ziobro zaprezentował projekt ustawy. "Polacy mają prawo do wolności słowa w sieci"

Ustawa zaprezentowana przez Zbigniewa Ziobro i Sebastiana Kaletę, zakłada powołanie Rady Wolności Słowa, składający się z 5 członków powoływanych przez Sejm większością 3/5 głosów na 6-letnią kadencję. Rada będzie czuwała nad przestrzeganiem konstytucyjnego prawa do wolności słowa. Jak podkreślił Ziobro, organ ten będzie "całkowicie niezależny od polityków".

Temat wolności słowa w internecie zdobył wielką popularność przy okazji zablokowania kont prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Zdaniem polityków polskiego rządu, tego typu działania to ograniczanie wolności słowa w internecie.

Projekt zakłada, że serwisy społecznościowe nie będą miały prawa do usuwania treści ani blokowania kont użytkowników, jeżeli treści na nich zamieszczane nie naruszają polskiego prawa. W przypadku usunięcia treści lub zablokowania konta użytkownika, będzie on miał prawo złożenia skargi do serwisu.