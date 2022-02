Wojtunik i Rapacki przed senacką komisją ds. Pegasusa

Jako pierwszy zeznawał Paweł Wojtunik. Był pytany o ocenę zakupu systemu Pegasus przez służby.

- Procedura zakupu jest zaprzeczeniem niezależności CBA - powiedział. - Jest dla mnie oczywiste, że CBA nie może być finansowane z zewnętrznych źródeł. Problemem jest to, że nie wiemy tak naprawdę jakie możliwości ma Pegasus - dodał.

- Po co zakupiono to urządzenie? Nie ma informacji, by urządzenie było wykorzystywane przez terrorystów, by tym urządzeniem powstrzymano zamach terrorystyczny na Polskę. Na pewno nie zostało to zakupione w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce - ocenił Wojtunik.

- Wszystko co się dzieje wokół Pegasusa oceniam negatywnie - podkreślał były szef CBA.