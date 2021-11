Wojsko Wielkiej Brytanii pomoże Polsce umocnić ogrodzenie na granicy z Białorusią. Rozpoczął się rekonesans

Granicę zabezpiecza obecnie płot zbudowany przez Wojsko Polskie.

Do połowy przyszłego roku na granicy Polski z Białorusią powstanie zapora. Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych. Zapora będzie mieć długość 187 km i 5,5 m wysokości oraz zostanie wyposażona w najnowocześniejszą technologię, a wykonana zostanie ze stali. Nie będzie to tylko fizyczna, inżynieryjna zapora, ale będzie ona wyposażona w cały system perymetrii.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 3,2 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.