Wojska Putina przy granicy z Ukrainą. Szef MSZ o planach Moskwy i Mińska

- Kryzys migracyjny i polityczny wykreowany sztucznymi metodami dotyczy nie tylko UE, ale także NATO - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w porannej rozmowie w Polskim Radiu 24. Szef polskiej dyplomacji przypomniał o swoim zeszłotygodniowej rozmowie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem i podkreślił, że Polska i USA traktują sytuację na granicy z Białorusią jako fragment szerszych działań Rosji, która obecnie ponownie koncentruje swoje wojska przy granicy z Ukrainą.

- To, co najważniejsze to to, że Polska kształtuje w kwestii tego kryzysu politycznego opinie partnerów w UE i NATO - powiedział Rau. Zarówno w Unii, jak i w NATO jest silne poczucie jedności w tej sprawie, zapewnił szef polskiego MSZ. Dodał też, że najbliższe posiedzenie ministrów państw NATO w Rydze będzie zdominowane kwestią kryzysu wywołanego przez Rosję i Białoruś.