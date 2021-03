Wojna w Syrii trwa już 10 lat. Wojna domowa z międzynarodowym tłem

Z czym mamy do czynienia mówiąc o "syryjskiej wonie domowej"? To wojna domowa, wojna z terroryzmem, w odniesieniu do Kurdów - wojna narodowowyzwoleńcza oraz kilka wojen zastępczych (tzw. proxy wars, w których to państwa trzecie lub koalicje państw trzecich toczą wojny ze sobą na terenie jednego wybranego kraju).

Początki wojny domowej

10 lat temu reżim Asada postanowił brutalnie stłumić protesty ludzi, którzy mieli dość biedy i bezrobocia. Wybuchła wojna domowa. Na stronę opozycji przeszła część korpusu oficerskiego armii syryjskiej, czyli Wolna Armia Syryjska.

W pierwszym roku trwania wojny Wolna Armia Syryjska była głównym przeciwnikiem reżimu w Damaszku. Zaangażowanie Zachodu w konflikt, było na tym etapie mocno ograniczone.

Jednak im bardziej w siłę rosła Wolna Armia Syryjska, tym silniejsze wsparcie reżim otrzymywał od swoich sojuszników - czyli Rosji oraz Iranu.