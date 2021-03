Wojna słowna podczas spotkania USA-Chiny na Alasce. Doszło do ostrej wymiany oskarżeń i żądań pomiędzy supermocarstwami. O co poszło?

Przedstawiciele USA i Chin wymienili między sobą ostre reprymendy podczas pierwszych rozmów na wysokim szczeblu. Do spotkania ludzi z administracji Joe Bidena z ludźmi prezydenta Chin Xi Jinpinga odbyło się na Alasce. Chińscy urzędnicy oskarżyli Stany Zjednoczone o podżeganie innych krajów do „ataku na Chiny”, podczas gdy Stany Zjednoczone oświadczyły, że Chiny „przybyły z zamiarem wywyższania się”. Wszystko to działo się na oczach kamer.

Jak przypominają media zachodnie, relacje między dwoma supermocarstwami są najbardziej napięte od lat. W tle m.in. wojna handlowa obu supermocarstw.

W burzliwych rozmowach w Anchorage uczestniczyli sekretarz stanu USA Antony Blinken i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Obaj urzędnicy prezydenta USA Joe Bidena stanęli do konfrontacji z najwyższym urzędnikiem chińskiej ds. polityki zagranicznej, Yang Jiechi i ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi.