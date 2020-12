Wojna o weto. Czy warto w niej ginąć za Budapeszt? [ANALIZA]

W najbliższy czwartek i piątek podczas szczytu Unii Europejskiej przywódcy państw członkowskich mają zająć się szukaniem rozwiązania kryzysu jaki powstał po ogłoszeniu przez Polskę i Węgry groźby zawetowania budżetu Unii na lata 2021-2027. Wszystko wskazuje na to, że główny cel Węgier i Polski, jakim miałaby być rezygnacja przez Unię z tak zwanego mechanizmu praworządności wiążącego wypłaty funduszy unijnych ze stanem przestrzegania prawa w krajach członkowskich, nie ma szans na realizację. W dodatku w Unii szykowany jest „plan B” - w myśl którego w roku 2021 obowiązywałoby prowizorium budżetowe, a Fundusz Odbudowy Europy po pandemii miałby zostać powołany do życia jako porozumienie międzyrządowe pozostałych 25 państw Unii. W ten sposób Polska i Węgry nie dostałyby ani grosza z Funduszu, zaś i tak groziłoby im wstrzymanie wypłat z budżetu - bowiem w 2021 roku nawet w wypadku stosowania prowizorium budżetowego i tak funkcjonowałby już mechanizm praworządności.

Wszystko wskazuje na to, że Victor Orban i Mateusz Morawiecki nie usłyszą na najbliższym szczycie oprócz „sprawdzam”. To zaś najgorsze, co mogło w tych burzliwych negocjacjach spotkać obu przywódców - ryzykujących bardzo wiele dla zablokowania mechanizmu praworządności. - Opowiadaliśmy się za mechanizmem praworządności z ważnych powodów. Decyzja zapadła. Podważanie jego zasad nie jest możliwe, a to ze względu na Parlament Europejski i stanowisko wielu krajów członkowskich. Tu nie chodzi już o to „czy”, ale w najlepszym przypadku o to „jak” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel” minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

Tymczasem to Niemcy - jako kraj sprawujący w Unii prezydencję - odpowiadają za przebieg negocjacji ws budżetu i Funduszu Odbudowy. W dodatku zamierzają je zakończyć do końca okresu swego przewodnictwa w Unii, czyli do Sylwestra. To stawia Orbana i Morawieckiego w jeszcze trudniejszej sytuacji, zwłaszcza, że część krajów Unii - z Holandią na czele - prze do jak najszybszych rozstrzygnięć - oczywiście takich, które byłyby możliwie bolesne dla Polski i Węgier.