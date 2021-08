Wojna hybrydowa młodszego brata Putina, czyli co się dzieje na granicy Polski i Białorusi

Wojna hybrydowa to pojęcie o charakterze coraz bardziej pojemnego worka, jednak mimo to całkiem nieźle przystające do błyskawicznie zmieniających się realiów współczesnych konfliktów i napięć między państwami. Klasycznym przykładem nowoczesnej wojny hybrydowej stał się konflikt na Ukrainie zapoczątkowany aneksją Krymu przez Rosję.

Tam Rosja zastosowała całą gamę środków wymykających się tradycyjnemu rozumieniu agresji czy napaści zbrojnej. „Zielone ludziki”, czyli uzbrojeni po zęby żołnierze w nieoznakowanych mundurach zajmujący strategiczne obszary i obiekty, ataki cybernetyczne na ukraińskie sieci łącznościowe czy infrastrukturę krytyczną, działalność agenturalna na różnych szczeblach ukraińskiego dowodzenia i administracji, powołanie do życia marionetkowych „republik” separatystycznych, dostawy zaawansowanego sprzętu wojskowego na ich potrzeby, zakrojone na ogromną skalę działania dezinformacyjne i propagandowe - to wszystko były środki, które wystarczyły Rosji do opanowania części terytorium Ukrainy i trwałej zmiany układu sił w regionie, jednak bez wybuchu otwartego konfliktu wykraczającego poza założoną skalę.