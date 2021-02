Wojna Facebooka z Australią. Technologiczny gigant zablokował na antypodach możliwość publikowania treści informacyjnych

Australijscy użytkownicy Facebooka i tamtejsi politycy są wściekli, bo gigant technologiczny uniemożliwił dostęp i dzielenie się newsowymi informacjami na swojej platformie. Była to reakcja amerykańskiego koncernu na projekt ustawy przewidujący wprowadzenie na antypodach opłat dla gigantów technologicznych za rozpowszechnianie takich informacji.

Sytuacja w tej chwili jest taka, że australijscy dostarczyciele treści newsowych mogą publikować na Facebooku, ale do ich linków i postów nie mają dostępu tamtejsi odbiorcy. Nie mają też dostępu do informacji ze świata a użytkownicy z zagranicy są pozbawieni dostępu do newsów z Australii.

Facebook zagroził takim krokiem w sierpniu ubiegłego roku, licząc, że australijscy politycy porzucą swój projekt. Ci jednak twardo obstawali przy swoim i dla-tego australijscy wydawcy dostali zakaz udostępniania lub publikowania treści na swoich stronach na Facebooku. Międzynarodowe organizacje informacyjne nadal będą mogły normalnie publikować wiadomości, ale nie będą one przeglądane ani udostępniane przez użytkowników w Australii. Czytelnicy w Australii nie będą mogli uzyskać dostępu do treści wiadomości z dowolnego miejsca, a czytelnicy z zagranicy nie będą mogli uzyskać dostępu do treści wiadomości z Australii.