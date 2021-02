Wojna Facebooka z Australią. Technologiczny gigant zablokował możliwość publikowania treści informacyjnych na antypodach

Australijscy użytkownicy Facebooka i tamtejsi politycy są wściekli, bo gigant technologiczny uniemożliwił dostęp i dzielenie się newsowymi informacjami na swojej platformie. Była to reakcja amerykańskiego koncernu na projekt ustawy przewidujący wprowadzenie na antypodach opłat dla gigantów technologicznych za rozpowszechnianie takich informacji.

Sytuacja w tej chwili jest taka, że australijscy dostarczyciele treści newsowych mogą publikować na Facebooku, ale do ich linków i postów nie mają dostępu tamtejsi odbiorcy. Nie mają też dostępu do informacji ze świata, a użytkownicy z zagranicy są pozbawieni dostępu do newsów z Australii.