Wójcik: Chcemy rozmawiać o głębokich zmianach w Sądzie Najwyższym. Na pewno nie może być to przypudrowanie sytuacji

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wydała dwa zarządzenia ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej. Czy zgadza się Pan z decyzją Małgorzaty Manowskiej?

Uważam, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie wytrzymała presji, którą wywierała na nią część środowisk. Moim zdaniem nieco przerosło ją to zadanie i zdecydowała się całkowicie zmienić swoje stanowisko. Przypomnę, że prezes Manowska najpierw odblokowała swoim zarządzeniem Izbę Dyscyplinarną, a teraz ją praktycznie zawiesiła. To całkowity zwrot w sposobie myślenia pierwszej prezes. To, co się stało, jest całkowicie przez nas, jako Solidarną Polskę, nieakceptowalne. Pamiętajmy o tym, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odnosił się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zarządzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego zostały wydane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca, który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Co więc powinna zrobić w takim wypadku prezes Manowska? Zignorować wyrok TSUE?

Komisja Europejska i TSUE próbują bezwzględnie zawłaszczać kolejne obszary. Podkreślę – bezwzględnie. Traktują nas jak obywateli drugiej kategorii. To mentalność kolonialna – można powiedzieć, że kiedyś mieli swoje kolonie, a teraz tak traktują Polskę. Czyli w TSUE wolno upolityczniać ten sąd, bo to przecież politycy decydują, kto jest sędzią, wolno robić to w wielu innych krajach Unii Europejskiej, a nam nie wolno reformować wymiaru sprawiedliwości. Takie są, niestety, obecnie standardy UE.