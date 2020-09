Wojciech Waglewski o trzeciej płycie zespołu Waglewski Fisz Emade pt. "Duchy ludzi i zwierząt". Premiera nowej płyty 9.10.2020 [WIDEO]

Viki Gabor: Popularność wcale mnie nie męczy

Viki Gabor to trzynastoletnia wokalistka z Krakowa, która wygrała w zeszłym roku Eurowizję Junior. Teraz do sklepów muzycznych trafia jej debiutancka płyta – „Geteway (Into My Imagination)”. Z tej okazji młoda piosenkarka opowiada nam o swojej drodze do sławy.