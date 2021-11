Wojciech Szczęsny bez szans z Chelsea. Debiut Xaviego w Lidze Mistrzów

Podopieczni Thomasa Tuchela wzięli rewanż za swoją jedyną porażkę w tej edycji Ligi Mistrzów w Turynie i zrobili to w fantastycznym stylu. The Blues ograli Juventus 4:0 po golach Trevoha Chalobah (debiut w LM), Reece'a Jamesa, Calluma Hudsona-Odoi i Timo Wernera, dzięki czemu po raz pierwszy zostali liderami grupy H. Kluczowe był dwie minuty w drugiej połowie, w czasie których Wojciech Szczęsny musiał dwukrotnie wyciągać piłkę z siatki. Polak nie miał zbyt wiele do powiedzenia przy bramkach dla gospodarzy, choć najbliżej był wyjęcia strzału Chalobah, ale był on na tyle silny, że po jego rękach piłka wpadła do siatki.

Świetną formę kontynuuje za to prawy obrońca James, dla którego był to już piąty gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Wieczór nie był jednak w pełni udany dla londyńczyków, bo boisko z powodu kontuzji musieli opuścić N'Golo Kante i Ben Chilwell. Poważniej wyglądał uraz Anglika, który najpewniej uszkodził kolano. Obie drużyny mają po 12 punktów i pewny awans, ale Chelsea jest lepsza dzięki różnicy bramkowej w meczach bezpośrednich.