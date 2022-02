Wojciech Jakóbik: Porozumienie polsko-czeskie ws. Turowa tańsze niż myśleliśmy

Premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki i Petr Fiala zawarli w czwartek w Pradze ostateczne porozumienie w sprawie elektrowni i kopalni w Turowie. Zakłada ono m.in. wypłacenie przez Polskę Czechom rekompensat za szkody spowodowane wydobyciem w wysokości 45 milionów euro. Strona polska zobowiązała się ponadto do wybudowania infrastruktury chroniącej środowisko po czeskiej stronie granicy.

Zawarte dziś porozumienie skomentował w rozmowie z PolskaTimes.pl Wojciech Jakóbik. Czy jego warunki to rzeczywiście sukces, jak stwierdził premier Morawiecki?

– Mamy do czynienia z kompromisem, więc - jak to zwykle bywa przy ugodach - obie strony są nie do końca zadowolone. Obie strony musiały ustąpić – zauważył redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

– To porozumienie jest sukcesem z tego względu, że kończy spór, który uniemożliwiał dalszy rozwój regionu, uniezależnianie się od węgla, współpracę między Polską a Czechami na rzecz pozyskania środków na transformację energetyczną. Natomiast faktem jest, że Polacy zostali złapani w sądzie na błędzie prawnym. Wykorzystali prawo niezgodne z prawem unijnym do przedłużenia koncesji turowskiej i za to mieli zapłacić karę – dodał.