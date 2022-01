Wojciech Eicheleberger: Poziom lęku, smutku i depresji jest naprawdę alarmujący

Dziś, w poniedziałek 17 stycznia, wypada „Blue Monday”, czyli teoretycznie najbardziej depresyjny dzień roku. To termin pseudonaukowy, ale biorąc pod uwagę to co się dzieje w Polsce i na świecie, głównie z powodu pandemii, w tym roku jest chyba całkowicie adekwatny.

Powiedziałbym, że to jest termin pochodzący jeszcze z czasów szczęśliwości, gdy nie mieliśmy większych zmartwień niż to, że w poniedziałek trzeba było jednak iść do pracy. Z perspektywy psychoterapeuty i na podstawie tego, co słyszę od ludzi w gabinecie i poza nim, „Blue Monday” to pikuś w porównaniu z tym co można by określić jako „Blue Future”. Poziom lęku, smutku i depresji jest naprawdę alarmujący. To tym się powinniśmy zająć w naszej rozmowie.

Nasza cierpliwość i wiara w to, że trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy i wszystko będzie tak jak kiedyś już się wyczerpała?

Wiele wskazuje na to, że coraz mniej ludzi wierzy w obietnicę zapanowania ogólnej poszczepiennej szczęśliwości, którą dwa lata temu wieszczyła Światowa Organizacja Zdrowia, powszechnie znany producent oprogramowania komputerowego i szczepionkowo rozentuzjazmowani epidemiolodzy. Z tego, co dzieje się z obiecywaną stadną odpornością w starciu z aktualną mutacją wirusa o wdzięcznej nazwie Omikron wynika, że nadzieja na uzdrowienie świata metodą zaszczepienia całej ludzkości traci oparcie w faktach - a potwierdza wstydliwie ukrywaną prawdę, że działanie nowatorskiej formuły szczepionek nie zostało rzetelnie zbadane w wieloletniej, dynamicznej perspektywie. Nic więc dziwnego, że słabnie wiara zwykłych ludzi w sensowność szczepienia się na Covid, a miejsce nadziei coraz częściej zajmuje rozgoryczenie, rozczarowanie, bezradność i depresja. Dodatkowo sprzyja temu zideologizowanie i upolitycznienie tego, co powinno pozostać wyłącznie sprawą służb ochrony zdrowia, odpolitycznionej administracji i niezależnych mediów. Bo ideologiczny, polityczny i medialny nacisk wokół sprawy tak ważnej jak zdrowie i życie własne i najbliższych sprawia, że informacje choćby tylko ostudzające ten ideologiczno-polityczny zapał, są w ogólnie dostępnym przekazie ignorowane, przeinaczane a nawet świadomie cenzurowane - co zwykłym ludziom utrudnia podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji.