Wnuczka Millera ciężko chora. Pełen emocji post ze szpitala

U wnuczki Leszka Millera wykryto między innymi niezłośliwego guza. Jednak, jak przyznała Monika Miller w rozmowie z "Super Expressem", to nie jedyny jej problem ze zdrowiem.

- Wyszła też kolejna choroba, którą będę miała całe życie - fibromialgia, co tłumaczy wiele rzeczy. Jeśli wiadomo, jaka jest diagnoza, wiadomo jak leczyć. Nadal będziemy szukać powodu, dlaczego nie mogę oddychać i czemu mam kaszel i duszności – napisała.

"Chciałabym być zdrowa"

Niestety, wygląda na to, że sytuacja zdrowotna Moniki Miller się nie poprawiła. W mediach społecznościowych opublikowała post, do którego dołączyła zdjęcie ze szpitala, na którym widać, że ma podłączone rurki doprowadzające tlen.

"Jedno jest pewne - do pobytu w szpitalu nie można przywyknąć. Marze już o powrocie do domu. Do swoich bliskich, do swoich kochanych zwierząt. Takie chwile jak ostatni czas w moim życiu wiele uczą. Zmieniają się też priorytety w głowie" – napisała na swoim profilu na Instagramie.