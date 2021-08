Wnioski po remisie Legii ze Slavią. Magia Emreliego i Juranovicia uratowała mistrzów Polski

1. Szczypta azerskiej magii

Mahir Emreli miał fantastyczny start sezonu - w pierwszych trzech meczach nowy nabytek mistrzów Polski strzelił trzy gole i miał jedną asystę. Od tego momentu w siedmiu kolejnych spotkaniach nie brał udziału przy żadnej bramce, aż do czwartkowego wieczoru. W przeszłości napastnicy Legii często nie wykorzystywali sytuacji, które wymagały trochę więcej opanowania lub techniki (domena polskiej piłki), ale Emreliemu ona nie przeszkadza. Ze Slavią wykorzystał błąd bramkarza i przelobował go z szesnastu metrów. Azer zapowiada się na piłkarza grającego seryjnie dobrze lub słabo bez regularności, ale nie można mu odmówić lekkości w grze i czucia w stopie.

2. Last Dance Juranovicia oznacza lukę dla Legii

Josip Juranović być może zagrał swój ostatni mecz w koszulce Legii Warszawa. Jeśli tak będzie to pożegnał się z klubem w fantastycznym stylu. Chorwat ruszył z piłką w okolicach połowy boiska i na 20 metrze oddał świetny strzał, który nie dał żadnych szans bramkarzowi. Klub sprzedał Juranovicia za 2,5 mln euro do Celticu Glasgow, co jest trochę zastanawiające po tym jak nie przedłużono kontraktu z Marco Vesoviciem czy Pawłem Wszołkiem, a Paweł Stolarski wrócił do z wypożyczenia. Gdyby Legia awansowała do Ligi Mistrzów to do klubowej kasy wpłynęłoby ponad 15 mln euro i taki ruch byłby zbędny. - Jest mi przykro, że Jura odejdzie. Jestem tu trochę czasu i to kolejny piłkarz, z którym muszę się pożegnać. Musimy się z tym pogodzić i przestać o tym myśleć. Po jego odejściu zostanie nam tylko Kacper Skibicki. Mattias Johansson nie trenuje teraz z drużyną - powiedział na konferencji przedmeczowej trener Czesław Michniewicz.