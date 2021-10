Wnioski po porażce Legii z Napoli. Co czeka Michniewicza?

Sąd Ostateczny w Gliwicach?

Dariusz Mioduski przez lata przypominał Romana Abramowicza, bowiem żaden trener nie wytrzymał w Warszawie więcej niż kalendarzowy rok - Stanisław Czerczesow (239 dni), Besnik Hasi (108 dni), Jacek Magiera (354), Romeo Jozak (213), Dean Klafurić (108) i Ricardo Sa Pinto (231) - dopiero Aleksandar Vuković i Czesław Michniewicz przełamali serię. "Łaska", jaką Mioduski miał okazać Michniewiczowi w poniedziałek nie oznacza jednak, że Legia nie szuka trenera. Jeśli mistrzowie Polski przegrają w Gliwicach to mogą już tracić 18 punktów do lidera, co może oznaczać koniec marzeń o tytule. Cierpliwość może "u góry" powoli się kończyć.

Sousa nie zadzwoni do Wieteski

Ostatnimi czasy pojawiło się wiele głosów, że Mateusz Wieteska zasługuje na powołanie od Paulo Sousy. Stoper Legii zasłużył na to miano w głównej mierze dzięki długiemu już stażowi w pierwszym zespole mistrzów Polski. Los tak chciał, że akurat w tym samym momencie formę złapał jego kolega z drużyny Maik Nawrocki. Z Napoli Wieteska zagrał słabo, często gubiąc krycie i przede wszystkim popełniając kardynalny błąd, gdy wdał się w drybling będąc osaczonym przez dwóch rywali. Oczywiście piłkę stracił, ale gol nie padł, bo sytuację uratował Nawrocki. Na plus - miał najwięcej wybić piłki w tym spotkaniu.