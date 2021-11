Wnioski po porażce Legii z Napoli 1:4. Gra lepsza niż wynik, ale pozytywów mało

1. Quo vadis Legio?

Dopiero po czterech meczach Legia została zepchnięta z fotelu lidera grupy C. Droga do awansu będzie prowadziła przez Leicester i Spartak i nie można być niczego pewnym - nawet gry w Lidze Konferencji Europy. W Ekstraklasie mistrzowie Polski znajdują się w strefie spadkowej i tracą do pierwszego Lecha już 19 punktów, ale mają dwa mecze zaległe. Co roku celem Legii jest gra Lidze Mistrzów albo co najmniej w Lidze Europy, ale za każdym razem europejskie rozgrywki odbijają się czkawką na krajowym podwórku. W tym sezonie bardziej niż zazwyczaj, bo naprawdę potrzebny byłby cud, żeby mistrzostwo wróciło na Łazienkowską. Jeśli Legia chce zrobić postęp jako klub to musi nauczyć się grać na dwóch frontach jednocześnie - tak trzeba przygotować piłkarzy. Wie o tym chociażby Lech, który zapowiedział, że już w tym sezonie przygotowuje piłkarzy do gry co trzy dni w kolejnej kampanii. Wygrane z Leicester i Spartakiem cieszą, ale nie powinny kosztować Legii tytułu bądź europejskich pucharów za rok.