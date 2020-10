Wnioski po meczu z Bośnią. "Można było zapomnieć, że zgrupowanie musiał opuścić Piotr Zieliński"

Miesiąc temu w Zenicy najlepszy był Jacek Góralski. Teraz można byłoby napisać tak samo, ale na równie wysokim poziomie zagrali Karol Linetty i Mateusz Klich. Szczególnie ten pierwszy zasługuje na kilka słów. Zawsze mówi się, że Linetty nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Piłkarz Torino jednak nie mógł tego zrobić, bo po prostu... nie grał. U Adama Nawałki był skreślony jeszcze przed mundialem. Wcześniej też nie grał za wiele. Teraz w końcu dostał sporo minut. W pełni wykorzystał, a gol jest tego najlepszym dowodem. Narzeka się na dyspozycję (a raczej jej brak) Grzegorza Krychowiaka. Wcześniej błyszczał Jakub Moder. W meczu z Bośnią Mateusz Klich pokazał formę z Leeds. Jacek Góralski znów pokazał, że stać go na więcej niż wślizgi (choć pierwszy popisowy wślizg zrobił już w 2. minucie). Przez to wszystko można było zapomnieć, że zgrupowanie musiał opuścić Piotr Zieliński.

Pomidor albo ławka rezerwowych

"Pomidor" - to była odpowiedź Bartosza Bereszyńskiego na pytanie, czy polubił się z lewą obroną. "Bereś" z początku grał na lewej stronie defensywy, bo był to lepszy wybór niż Tomasz Kędziora. Piłkarz Dynama Kijów grał na prawej obronie, bo na lewej miał sobie gorzej radzić. Tymczasem okazuje się, że Bereszyński jest po prostu drugi w hierarchii prawych obrońców Jerzego Brzęczka. Kędziora jednak - mimo dwóch czystych kont reprezentacji - nie powalił na kolana swoją grą.

Nauka pressingu

To coś nowego w drużynie Jerzego Brzęczka i jeszcze wiele nauki przed tą kadrą w tym temacie. W pierwszej połowie wyglądało to dobrze. Gdy Jóźwiak i Grosicki opadli z sił - te (obok Lewandowskiego) pierwsze zapalniki do pressingu już inaczej funkcjonowały. Pressing to też efekt głodnych gry: Góralskiego, Linettego i Klicha. A przecież szczególnie ta dwójka miała coś do udowodnienia Brzęczkowi.