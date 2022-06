Wnioski po klęsce w Brukseli. Błogosławieństwo Michniewicza, Puchacz na półkę? Belgia - Polska 6:1

Przepaść w jakości

Jeśli ktoś wierzył w słowa Zbigniewa Bońka, że Piotr Zieliński jest piłkarzem lepszym od Kevina De Bruyne, to dostał w środę mocny kubeł z zimną wodą (zakładając, że ktoś inny przed meczem w Brukseli tak myślał, a jeśli tak to wstyd). Belgia, kraj z populacją prawie cztery razy mniejszą od Polski, ma talent i jakość w zespole o jakiej my moglibyśmy pomarzyć. No bo jaki piłkarz, oprócz Roberta Lewandowskiego, mógłby grać w pierwszym składzie "Czerwonych Diabłów"? Może Matty Cash, który trenował i rozwijał się w Wielkiej Brytanii, ale Timothy Castagne czy Thomas Meunier mieliby coś do powiedzenia. Pamiętajmy o tym.

Błogosławieństwo selekcjonera

Oczekiwania kibiców i mediów to jeden z największych wrogów reprezentacji Polski w XXI wieku - Jerzy Engel (2002), Paweł Janas (2006), Leo Benhakker (2008), Franciszek Smuda (2012) i Adam Nawałka (2018) potwierdzą (zdanie "Siwego Bajeranta" nas nie interesuje). W środę w Brukseli pękło coś na wzór balonika, bo takiego na szczęście jeszcze nie napompowano. Porażka takich rozmiarów (6:1) uświadomi szerokiej publice różnicę w jakości zespołów grających na boisku i oczekiwania spadną. Biało-Czerwoni zawsze grali najlepiej, gdy nie było na nich nałożonej presji, lub gdy byli na fali, więc taki wynik może być ukrytym błogosławieństwem dla zespołu Czesława Michniewicza. Do mundialu jeszcze trochę czasu, ale taka porażka zostaje w głowach na odrobinę dłużej.