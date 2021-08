Wnioski po awansie Legii do Ligi Europy. Michniewicz i Emreli ojcami sukcesu?

1. Azerski eksport numer jeden

W czwartek schodząc z boiska, Mahir Emreli był żegnany gromkimi brawami. Azer w pierwszych trzech meczach dla Legii zdobył trzy gole i asystę, ale od tego czasu ucichł. Emreli nie miał udziału przy bramce w sześciu kolejnych spotkaniach, aż do starcia w Pradze. Na Łazienkowskiej powtórzył wyczyn trafiając na 1:1, ale oprócz tego rozegrał bardzo dobre zawody. Na boisku tylko on i Luquinhas byli w stanie wykreować coś sobie samemu lub kolegom (przeprosiny dla Bartosza Ślisza i jego pięknych, długich podań). Wydaje się, że jest najlepszym napastnikiem w klubie, a z pewnością najbardziej utalentowanym, z którym można pograć piłką, a nie słać lagę na niego.

2. Michniewicz zasługuje na słowa uznania

Zaraz ktoś powie - "ale jak to, skoro Slavia grała w dziesiątkę?". Trener Czesław Michniewicz stracił w tym okienku praktycznie każdego piłkarza na prawe wahadło - Pawła Wszołka, Marco Vesovicia i Josipa Juranovicia, a nowopozyskany Mattias Johanssen nie może grać z powodu kontuzji. Juranović strzelił fantastyczną bramkę w Pradzę, czym poprawił sytuację Legii w dwumeczu, po czym odszedł za 3 mln euro do Celticu. Jedynym nominalnym zawodnikiem na tej pozycji pozostał Kacper Skibicki, ale w czwartek usiadł na ławce. Michniewicz postawił na weterana Artura Jędrzejczyka, a na środku wystawił tercet Wieteska-Nawrocki-Hołownia. W ofensywie brakowało kontuzjowanego Bartosza Kapustki. Trener nie ukrywał na konferencjach, że sytuacja kadrowa nie jest najlepsza. Po czerwonej kartce dla Slavii i straconej bramce przeprowadził bardzo dobre zmiany. Najpierw za kontuzjowanego Andre Martinsa wpuścił Rafę Lopesa, a po przerwie ściągnął Mateusza Hołownię i wprowadził Tomasa Pekharta. Agresywne zmiany i bardzo ofensywna mentalność pomogły Legii w zwycięstwu. Czerwona kartka dała mistrzom Polski bardzo dużo i być może bez niej nie awansowaliby do Ligi Europy, ale bez obecności Michniewicza też nie mieliby czego szukać.