Wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu trzem sędziom Sądu Najwyższego. Jest stanowisko I prezes SN

Prokuratura Krajowa we wtorek poinformowała, że wystąpiła z wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu trzem sędziom SN w związku z doprowadzeniem do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładzie karnym.

W oświadczeniu zaznaczono, że „wnioski o uchylenie immunitetu kierowane są w odniesieniu do sędziów, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju.” Podniesiono również kwestię, że cały czas istnieją wątpliwości co do niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a tym samym powinna powstrzymać się od orzekania w tej sprawie.