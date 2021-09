Wniosek PO dotyczący zmiany Konstytucji trafi w poniedziałek do Sejmu

Chodzi o zmianę art. 90 ustawy zasadniczej i wprowadzenie zapisu, że Polska może opuścić UE, dopiero jeśli zagłosuje za takim rozwiązaniem 2/3 parlamentarzystów.

- To, czego najbardziej się obawiam - ponieważ dzisiaj można wyprowadzić Polskę z UE zwykłą większością głosów - to, że któregoś dnia, czy raczej którejś nocy, PiS zrobi nam takie głosowanie i nawet się nie obejrzymy i będziemy już out z Unii. Ta obawa jest naprawdę uzasadniona - przekonywał szef PO.