Wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego czeka na rozpatrzenie już od 200 dni

Od chwili złożenia w Senacie wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu minęło już 200 dni. Wniosek przesłała pod koniec marca Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która prowadzi sprawę rzekomej korupcji, do jakiej miało dochodzić w latach 1998-2016, gdy szefem szpitala specjalistycznego w Szczecinie był właśnie Grodzki. Wniosek leży w Senacie i jest nadal na etapie oceny formalnej, której ma dokonać wicemarszałek Bogdan Borusewicz.

- Na dzisiejszym posiedzeniu Senatu pytałem o tę sprawę pana marszałka Grodzkiego. Niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło. Wniosek o uchylenie immunitetu został przekazany wicemarszałkowi Borusewiczowi. Zgodnie z regulaminem Senatu, po ocenie formalnej, której ma dokonać marszałek Borusewicz, wniosek powinien zostać skierowany do komisji regulaminowej, a następnie na posiedzenie plenarne Senatu - mówi polskatimes.pl wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

- Oczywiście uważam, że należy tę sprawę wyjaśnić. Obecna sytuacja związana z tym wnioskiem jest skandaliczna. W jakimś sensie rozumiem marszałka Grodzkiego. Wprowadzenie wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi pod obrady plenarne nagłośni sprawę, spowoduje, że senatorowie zapoznają się z dokumentami, a opinia publiczna pozna szczegóły tej sprawy - dodaje Pęk. - Nietrudno przewidzieć, że większość senacka należąca do opozycji zrobi wszystko, by obronić swojego marszałka. Niestety marszałek występuje tutaj jako sędzia we własnej sprawie. Ma wszystkie narzędzia, by ten wniosek procedować.