Wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Czy Grzegorz Puda straci stanowisko? Wiemy, jak zagłosują Kukiz'15 oraz PiS

Wniosek złożyło w sierpniu PSL, podpisali się pod nim także posłowie Lewicy. W środę sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zarekomendowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Autorzy wniosku z PSL zarzucali Pudzie bezczynność. Przeciwnego zdania było PiS. Grzegorz Puda nie stawił się na obrady komisji.

Jarosław Sachajko, poseł Kukiz'15 pytany przez polskatimes.pl, jak posłowie tego ugrupowania będą głosować w sprawie odwołania ministra rolnictwa, odpowiedział, że „będziemy głosować przeciwko”. – PSL, a także Lewica, nie mając nic do zaoferowania rolnictwu, próbuje robić polityczne hucpy. W tej chwili kończymy z Ministerstwem Rolnictwa przygotowywać „Polski Ład” dla rolnictwa i jest tam naprawdę bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Nie ma co tego psuć. Po co zmieniać szefostwo resortu, skoro minister czuje się na siłach i ma chęć do pracy, powinien pracować dalej – dodał poseł.