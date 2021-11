Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o kary nałożone na Polskę przez TSUE

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, w ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje Unii Europejskiej, naruszając postanowienia polskiej Konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Z tego właśnie względu - poinformowano - konieczne okazało się skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego jako „sądu ostatniego słowa” wniosku o przeanalizowanie legalności działań podejmowanych przez TSUE w kontekście polskiej ustawy zasadniczej.

Trybunał Konstytucyjny miałby zbadać konstytucyjność art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „w zakresie, w jakim TSUE przyjmuje, że przepis ten umożliwia nakładanie kar pieniężnych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego”. To jednak nie jedyny zaskarżony przez Zbigniewa Ziobrę artykuł. Domaga się on również zbadania art. 39 Statutu TSUE, upoważniającego prezesa bądź sędziego tego Trybunału do nakładania na Polskę środków tymczasowych w sprawach dotyczących kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.