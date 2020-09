Włoszka Giorgia Meloni nową przewodniczącą Europejskich Reformatorów i Konserwatystów. Do ugrupowania należą m.in. europosłowie PiS

Szymon Hołownia zakłada partię polityczną. Rusza zbieranie podpisów

- Serce naszego ruchu to stowarzyszenie Polska 2050. Za chwilę przystępujemy do procesu rejestracji partii politycznej – oświadczył we wtorek Szymon Hołownia. Ugrupowanie na razie pozostaje bez nazwy.