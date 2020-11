Włoskie media: Arkadiusz Milik dostał kolejną propozycję z Napoli i znów odmówił

To jednak nie będzie takie proste. Klub musi otrzymać porządną ofertę, by puścił Milika już w styczniu. Nikt we Włoszech nie ma wątpliwości, że prezes włoskiego klubu Aurelio De Laurentiis to twardy negocjator. Wcześniej sam wielokrotnie oferował Polakowi przedłużenie umowy, jednak bezskutecznie. Milik od dawna planował transfer do mocniejszego klubu. Przeprowadzka miała być zdecydowanie łatwiejsza, bowiem kontrakt kończył mu się właśnie po tym sezonie. Efekt na razie jest taki, że napastnik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy.

O nowym rozdziale tej trudnej historii doniósł Ciro Venerato, dziennikarz Radia Kiss Kiss. Z jego źródeł wynika, że klub spod Wezuwiusza znowu spróbował przedłużyć umowę z Milikiem i znowu to się nie udało. Kończący się w lipcu kontrakt sprawia, że już w styczniu będzie mógł podpisać umowę z innym klubem. – Milik odrzucił kolejną propozycję przedłużenia umowy. Podjął decyzję, że odejdzie już w styczniu. Dobrze wie, że interesuje się nim kilka klubów w Europie. Teraz chce iść na wojnę z Napoli.